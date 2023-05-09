ترامب عن الحكم ضده في قضية اغتصاب الصحفية: عار وأكبر مطاردة للساحرات

وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الحكم في قضية اتهامه بمحاولة اغتصاب الصحفية، أي جين كارول، بأنه "عار وأكبر مطاردة للساحرات".

وفي تعليق على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" جدّد ترامب التأكيد على أنه لا يعرف الكاتبة والصحافية السابقة اي جين كارول التي تتّهمه في القضية باغتصابها والتشهير بها، مؤكدا "ليست لدي أدنى فكرة على الإطلاق عمّن تكون هذه المرأة".

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وخلصت هيئة المحلفين في محكمة مدنية في نيويورك إلى اتهام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "بالاعتداء الجنسي على كاتبة وصحفية سابقة في تسعينيات القرن الماضي".

وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية وغيرهما من الوسائل الإعلامية أن هيئة محلفين مؤلفة من 9 أعضاء خلصت إثر محاكمة مدنية إلى أن ترامب لم يغتصب، أي جين كارول، لكنّها حمّلته المسؤولية عن التشهير بها.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الهيئة أمرت ترامب بدفع تعويض لكارول قدره خمسة ملايين دولار.

المصدر: وكالات