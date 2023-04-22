فيديو.. تعرض مقر لحزب "العدالة والتنمية" لإطلاق نار جنوب تركيا

أفادت وسائل إعلام تركية بأن مسلحا أطلق النار أمس الجمعة، على مقر تابع لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، في منطقة تشوكوروفا في ولاية أضنة جنوب تركيا.

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وقالت ولاية أضنة في بيان إن "منفذ الهجوم على مقر حزب العدالة والتنمية يبلغ من العمر 24 عاما، ويدعى (ي. أ)، وقد أطلق النار 14 مرة، أصابت الرصاصات بناء مقر الحزب ولوحته".

من جهته، ندد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية إركان كانديمير بالحادث، مؤكدا تعرض المبنى لهجوم مسلح.

ونشرت وسائل إعلام تركية لقطات توثق ظهور شخص وهو يطلق النار صوب المبنى، قبل أن يتقدم ويضع "بندقية آلية" أمام المبنى، ويلوذ بالفرار وسط خوف وذعر كبيرين.

ولفتت وسائل الإعلام التركية إلى أن المبنى الذي تعرض للهجوم كان أخلي كإجراء احترازي بسبب الزلازل المدمر الذي ضرب جنوب تركيا في السادس من فبراير الفائت.

وبحسب صحيفة "زمان" يعتبر هذا الهجوم الرابع الذي يستهدف مقرات الأحزاب خلال هذه الفترة.

يأتي ذلك، بينما تتحضر البلاد للانتخابات العامة والرئاسية التي من المقرر إجراؤها في 14 مايو المقبل، فيما ينافس كمال كليتشدار أوغلو من المعسكر المعارض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السباق نحو الرئاسة.

المصدر: إعلام تركي