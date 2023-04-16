مصدر عسكري روسي: الجيش الأوكراني يكثف عملياته باتجاه زابوروجيه وقواتنا تتصدى له

صرح قائد الطاقم القتالي لمدفعية Msta-B بأن المسلحين الأوكرانيين ينشطون ويكثفون عملياتهم في اتجاه زابوروجيه وسط تصدي قوات المدفعية الروسية وإحباط أي محاولات هجومية.

وقال قائد الطاقم القتالي لمدفعية Msta-B، "لقد كان هناك الكثير من العمليات القتالية.. ولوحظت حركة العدو بنشاط.. مهمتنا هي إخمادها في مهدها. ولكي نمنعهم من إكمال مهمتهم، يجب التصدي لهم وقمعهم والتفوق عليهم".

إقرأ المزيد

وتستعد القوات الأوكرانية وفق تصريحات مسؤولي كييف لشن هجوم واسع النطاق باستخدام كل الأدوات والمركبات والمدرعات، على أمل أخير يعول عليه زيلينسكي وتترقبه الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

من جهتها نقلت صحيفة "ذي هيل" الأمريكية في وقت سابق عن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قوله، إن الهجوم المضاد قد يبدأ الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن أوكرانيا قررت تأجيل هجوم الربيع المضاد بسبب الظروف الجوية ونقص الذخيرة.

وأكد مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، يان غاغين، أن الجيش الأوكراني سيتكبد خسائر فادحة بالساعات الأولى من هجومه المضاد، وستكون الفرصة متاحة للقوات الجوية الروسية لسحقه.

المصدر: نوفوستي