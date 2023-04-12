روغوف: تصريحات كييف والغرب حول توقيت الهجوم المضاد ضجة إعلامية

أكد رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، تصريحات كييف والدول الغربية حول توقيت الهجوم المضاد لقوات كييف، دعائية وضجة إعلامية فارغة.

وقال روغوف: "فيما يتعلق بالتصريحات حول الهجوم المضاد: أي تصريحات هي معلومات دعائية. لأن الهدف الرئيسي للعدو هو إرباكنا بتسمية أوقات مختلفة، تواريخ مختلفة، جاهزة أو غير جاهزة. كل شخص لديه لعبته الخاصة، لذلك لا انصح بالاستماع ومحاولة تحليل بياناتهم، لأنها ضوضاء إعلامي سنغرق فيه ببساطة، بدل القيام بعملنا".

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ونقلت صحيفة "ذي هيل" الأمريكية في وقت سابق عن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قوله، إن الهجوم المضاد قد يبدأ الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن أوكرانيا قررت تأجيل هجوم الربيع المضاد بسبب الظروف الجوية ونقص الذخيرة.

وأكد مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، يان غاغين، أن الجيش الأوكراني سيتكبد خسائر فادحة بالساعات الأولى من هجومه المضاد، وستكون الفرصة متاحة للقوات الجوية الروسية لسحقه.

المصدر: نوفوستي