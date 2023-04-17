مستشار سابق في البنتاغون: الروس ينتصرون في هذا الصراع وأوكرانيا تدرك ذلك

صرح المستشار السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الأوكرانيين يدركون أنهم غير قادرين على الانتصار في هذا الصراع ضد روسيا.

وأوضح في مقابلة مع صحيفة "كارا ماكيني"، قائلا: "القوات الروسية تنتصر في هذا الصراع، والروس والأوكرانيون يدركون هذه الحقيقة عل حد سواء، وهذا التقدم الروسي يضع قوات كييف في وضع صعب للغاية".

وأضاف، "الولايات المتحدة تدفع أوكرانيا لشن هجوم الربيع المضاد، بالرغم من إدراكنا أن قوات كييف لا تمتلك التدريب الكافي، أو الموارد العسكرية اللازمة لقلب الأوضاع لصالحها".

ونصح ماكغريغور، القوات الأوكرانية بالانسحاب قبل فوات الأوان، لأنهم لن يتمكنوا من مجاراة القوات الروسية، والرد على هجماتها.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، أن الهجوم المضاد للجيش الأوكراني قد يبدأ في الأسابيع المقبلة.

ومن جانبه صرح وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، بأنه سيتم تنفيذ الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، ضد القوات الروسية، على عدة محاور، وأن موعد التنفيذ يعتمد على اللحظة الأكثر ملاءمة، وقرار هيئة الأركان العامة، إضافة إلى الأحوال الجوية، ففي فصل الربيع تكون الأراضي رطبة جدا".

وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أنه تتم مراقبة جميع التصريحات حول الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، ووضعها في الاعتبار خلال التخطيط للدفاعات والعمليات الخاصة.

المصدر: نوفوستي