رئيس الوزراء الأوكراني: الهجوم المضاد قد يبدأ في الصيف

نقلت صحيفة "ذي هيل" الأمريكية عن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قوله، إن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية قد يبدأ الصيف المقبل.

وأضاف شميغال في تصريح للصحيفة: "نحن لا نشعر بأي ضغط من قبل أصدقائنا وشركائنا في ما يتعلق ببدء الهجوم المضاد".

وتابع: "جميع أصدقائنا وشركائنا يدركون أنه يجب أن نكون مستعدين 100%، أو أكثر من ذلك".

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وكان سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أليكسي دانيلوف قد أعلن في وقت سابق، أن السلطات الأوكرانية ستتخذ قرارها بشأن الهجوم المضاد "في اللحظة الأخيرة".

وأشار إلى أن خطط أوكرانيا لم تتغير في أعقاب تسريب وثائق البنتاغون السرية التي تتضمن معلومات حساسة عن القوات الأوكرانية والوضع الميداني على الجبهة.

المصدر: نوفوستي