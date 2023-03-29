وزير الدفاع الأوكراني يكشف تفاصيل الهجوم المضاد المرتقب للقوات الأوكرانية

صرح وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، بأنه سيتم تنفيذ الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، ضد القوات الروسية، على عدة محاور.

وأوضح ريزنيكوف، في مقابلة مع تلفزيون ERR الإستوني، قائلا: "تم التخطيط لتنفيذ الهجوم في عدة محاور، ويعتمد موعد التنفيذ على اللحظة الأكثر ملاءمة، وقرار هيئة الأركان العامة، إضافة إلى الأحوال الجوية، ففي فصل الربيع تكون الأراضي رطبة جدا، وأتوقع أن نشن الهجوم في شهر أبريل المقبل أو مايو".

وأضاف، أن دبابات "ليوبارد" الألمانية التي استلمتها القوات الأوكرانية، ستشارك في الهجوم المضاد.

وفي ذات السياق، صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، بأن كييف لا تستطيع شن هجوم مضاد على القوات الروسية، بسبب نقص الأسلحة والذخائر، مشيرا إلى أن أوكرانيا بانتظار إمداد حلفائها لها بالأسلحة.

ومن جانبه، أفاد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، بأن وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية، تناقش باستمرار وبنشاط كبير الخطط المحتملة لهجوم الربيع المضاد، للقوات المسلحة الأوكرانية، مشيرا إلى أن الغرب "يدفع" بأوكرانيا لشن هجوم مضاد، بهدف تبرير الإمداد المالي واللوجستي لكييف.

كما نوه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، بأن روسيا على علم بالاستعدادات الأوكرانية لشن هجوم مضاد، مؤكدا استعداد هيئة الأركان العامة الروسية للرد السريع.

المصدر: نوفوستي