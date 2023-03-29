نائبة أوكرانية تنتقد زيلينسكي وتصف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية بـ"اليهودي الفاسد" (فيديو)

انتقدت إحدى نواب مجلس مدينة كامينيتس بودولسكي بمنطقة خميلنيتسكي الأوكرانية فلاديمير زيلينسكي والقائد العام للقوات المسلحة خلال اجتماع لمجلس المدينة.

إقرأ المزيد

انتشر مقطع فيديو تنتقد فيه نائبة من مجلس مدينة كامينيتس بودولسكي، بحماس القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، واصفة إياه بـ "اليهودي الفاسد"، الذي يدفع بالوحدات الأوكرانية كعلف للمدافع.

وقالت المرأة أيضا إن رئيس أوكرانيا لا يستحق الاحترام، لأنه يقتل الرجال الأوكرانيين ويطهر المدن الأوكرانية منهم. بعد ذلك طلبت إحدى زميلاتها التعامل مع رئيس الدولة باحترام، فردت النائبة بأنه "لا يستحق الاحترام"، وكان رد النواب الحاضرين من فصيل "خادم الشعب" الحاكم هو ضحكة مكتومة اتضحت في مقطع الفيديو.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي