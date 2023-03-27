وزارة الدفاع المولدوفية تعلن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع 4 دول

أفادت وزارة الدفاع المولدوفية، بأن قواتها الخاصة ستبدأ تدريبات JCET-2023 مشتركة مع جيوش الولايات المتحدة ورومانيا وبريطانيا وإيرلندا الشمالية، اعتبارا من اليوم الاثنين.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن التدريبات ستجري في الفترة ما بين الـ 27 من مارس وحتى الـ 7 من أبريل، في مراكز تدريب الجيش المولدوفي، وستشمل تمارين إطلاق النار، والقفز بالمظلات، وأداء المهمات خلال التمارين الميدانية بشكل مشترك، بهدف تبادل الخبرات بين مقاتلي القوات الخاصة في البلدان الـ 5، ورفع الكفاءة القتالية للقوات المشتركة.

وحذرت الوزارة، من أنه كجزء من التدريبات، سيتم نقل المعدات العسكرية من الوحدات إلى مراكز التدريب، وطلبت من المواطنين عدم الخوف وعدم نشر شائعات حول هذا الموضوع.

المصدر: نوفوستي