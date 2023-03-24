المعارضة في مولدوفا تتهم السلطات بالتحضير لاستفزاز عسكري

قالت مارينا تاوبر نائبة رئيس حزب "شور" المعارض في مولدوفا، اليوم الجمعة، إن سلطات بلادها تحضر لتنفيذ استفزاز عسكري قرب حدود جمهورية بريدنيستروفيه غير المعترف بها.

وأضافت تاوبر: "هناك معلومات من أجهزة استخبارات أجنبية تفيد بأن الرئيسة مايا ساندو ورئيس الوزراء دورين ريسيان، يعدان لاستفزاز عسكري على الحدود مع بريدنيستروفيه. يخطط لتنفيذ الاستفزاز في يوم 17 أبريل، أي في اليوم الثاني من عطلة عيد الفصح".

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ووفقا لها، تم إرسال 10 آلاف بدلة من ملابس شرطة مولدوفا إلى رومانيا الأسبوع الماضي لكي ترتديها القوات الرومانية، التي "ستشارك في النزاع العسكري".

وأضافت "علمنا أيضا أنه تم مؤخرا، الطلب من شركة خاصة لتقوم بتحضير 3 آلاف تابوت. وهذه إشارة مقلقة للغاية. مهمتنا هي وقف هذه الخطة الإجرامية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن نظام كييف يكثف استعداداته لغزو جمهورية بريدنيستروفيه، ردا على مزاعم من كييف بوجود زحف من القوات الروسية انطلاقا من أراضي تلك الجمهورية، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الروسية سترد بشكل مناسب على ذلك.

وأكدت الدفاع الروسية أن الجانب الروسي يسجل حشودا كبيرة للأفراد والمعدات العسكرية لقوات كييف بالقرب من الحدود الأوكرانية مع بريدنيستروفيه، فضلا عن تسجيل زيادة غير مسبوقة في طلعات الطائرات المسيرة التابعة لقوات كييف فوق أراضي الجمهورية.

المصدر: نوفوستي