سلطات مولدوفا: حشد قوات أوكرانية قرب حدود بريدنيستروفيه لا يهددنا

أعرب نائب رئيس وزراء مولدوفا أوليغ سيريبريان، عن اعتقاده بأن حشد وحدات عسكرية أوكرانية وتشييدها لتحصينات على حدود بريدنيستروفيه لا يهدد مولدوفا.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية: "نوع هذه التحصينات يتسم بالطابع الدفاعي، وليس بالهجومي. أوكرانيا تخشى الهجوم عليها من جانب منطقة بريدنيستروفيه. لقد شهدنا جميعا الكثير من هذه المناقشات حول هذا الاحتمال المتلخص عبر إمكانية استخدام بريدنيستروفيه كمنطقة لتوسيع العدوان ضد أوكرانيا".

وتابع نائب رئيس وزراء مولدوفا: "لم يكن سرا على الإطلاق أن هناك العديد من الوحدات العسكرية في أوكرانيا بالقرب من حدود بريدنيستروفيه، والتي يمكن استخدامها في قطاعات أخرى من الجبهة - في خيرسون أو في دونباس".

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن نظام كييف يكثف استعداداته لغزو جمهورية بريدنيستروفيه، ردا على مزاعم من كييف بوجود زحف من القوات الروسية انطلاقا من أراضي تلك الجمهورية، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الروسية سترد بشكل مناسب على ذلك.

وأكدت الدفاع الروسية أن الجانب الروسي يسجل حشودا كبيرة للأفراد والمعدات العسكرية لقوات كييف بالقرب من الحدود الأوكرانية مع بريدنيستروفيه، فضلا عن تسجيل زيادة غير مسبوقة في طلعات الطائرات المسيرة التابعة لقوات كييف فوق أراضي الجمهورية.

المصدر: تاس