واشنطن لا ترى أي عائق أمام صادرات الأسمدة الروسية

أعلنت الخارجية الأمريكية أنها لا تعتقد بأن تطبيق الإعفاءات من العقوبات الخاصة بتصدير الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية يواجه أي عوائق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "نعتقد أنه من الصعب أن نصدق ذلك، في الوقت الذي نعرف نحن وباقي العالم فيه أن الصادرات الروسية من الأغذية والأسمدة عادت إلى ما كانت عليه الحال قبل الحرب".

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وأضاف أن "هذا الوضع مستمر منذ بعض الوقت، ولكن عندما يقول الروس إن هناك عوائق أمام تصدير حبوبها أو أسمدتها، هذا ليس صحيحا".

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، الذي قال إن الإعفاءات من العقوبات التي تحدثت عنها بروكسل وواشنطن لا تعمل، وإن هناك عوائق لا تزال قائمة أمام الصادرات الروسية من الأسمدة والمنتجات الزراعية، والتي كان من الضروري إزلتها بموجب "صفقة الحبوب" التي عقدت بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا.

المصدر: تاس