روسيا تؤيد تمديد صفقة الحبوب 60 يوما فقط

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، موافقة روسيا على تمديد اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر الممر الإنساني الذي فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وقال فيرشينين: "لا تعترض موسكو على تمديد هذه الصفقة اعتبارا من 18 مارس لمدة 60 يوما فقط".

وتابع: "سيتم تحديد موقف روسيا لاحقا اعتمادا على طبيعة العراقيل التي يضعها الغرب أمام صادرات المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية".

ونوه إلى أنه لم يجر تخفيف العقوبات الذي أعلنته واشنطن وبروكسل ولندن على المواد الغذائية والأسمدة الروسية، وأن القيود على انسياب حركة الصادرات الزراعية الروسية وفق الاتفاقية مع الأمم المتحدة لا تزال قائمة.

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي