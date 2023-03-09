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جورجيا... متظاهرون يطالبون باستقالة الحكومة (فيديو)

أخبار العالم

جورجيا... متظاهرون يطالبون باستقالة الحكومة (فيديو)
Globallookpress Michael Kuenne
صورة تعبيرية- أرشيف
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دعت مجموعة من قدامى المحاربين في الجيش الجورجي خلال الاحتجاجات في العاصمة تبليسي الحكومة الجورجية إلى الاستقالة، وإعلان انتخابات برلمانية مبكرة.

قال رجل عرّف عن نفسه على أنه من قدامى المحاربين من المنصة إن السلطات الجورجية الحالية غير قادرة على "قيادة البلاد في اتجاه أوروبا".

قال: "هذه الحكومة يجب أن تستقيل".

كما أكد على ضرورة إجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وعبر بعض المتظاهرين ومن بينهم قيادات أحزاب معارضة، عن تضامنهم معه برفع أيديهم.

المصدر: RT

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