استقالة وزير مالية "طالبان" بسبب خلافات مع زعيم الحركة

أفادت قناة "آمو" الأفغانية، إن ملا هداية الله بدري وزير المالية في حكومة حركة "طالبان"، قدم استقالته من منصبه بسبب خلافات مع زعيم الحركة هبة الله آخوند زاده.

ونقلت القناة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة ويديرها صحفيون أفغان عن مصدرين مطلعين قولهما إن "هداية الله بدري، وزير مالية طالبان، قد استقال من منصبه".

وأفادت بأن بلال كريمي، نائب المتحدث باسم "طالبان"، وأحمد والي حكمال، المتحدث باسم وزارة المالية رفضا الرد على اتصالات القناة للتعليق على الاستقالة.

وهداية بدري، المعروف بين طالبان باسم غول آغا إسحاق زي، كان من المقربين إلى الملا محمد عمر، المؤسس الراحل لحركة طالبان.

وبحسب التقارير، فإن بدري، المنحدر من قندهار معقل الحركة، كان يسيطر على الموارد المالية لطالبان لسنوات عديدة، وكان مسؤولا عن توفير المعدات العسكرية لمقاتليها، وأصبح أحد أقوى الشخصيات النافذة في صفوف الحركة.

وقال رحمة الله نبيل، رئيس الأمن القومي الأفغاني السابق، للقناة، إن الخلافات بين قادة "طالبان" وبدري ظهرت بعد وفاة الملا محمد عمر وخلافة الملا محمد أختار منصور زعيما للحركة.

وكشف أن "عددا من قادة طالبان رفضوا تعيين الملا محمد أختار منصور زعيما لأنهم اعتقدوا أنه متورط في مقتل الملا عمر"، مبينا أن "بدري لعب دورا رئيسيا في تعيين الملا أختار محمد منصور خلفا للملا محمد عمر بوزارة المالية".

المصدر: amu