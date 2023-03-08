الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والإمارات يناقشان إنشاء منطقة تجارة حرة

ناقش الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والإمارات الجزء التنظيمي من اتفاقية مستقبلية بشأن منطقة تجارة حرة، ونحديد المعايير الرئيسية لتحرير الوصول من الأطراف في أسواق بعضهم البعض.

وجاء ذلك في تقرير الاتحاد التجاري للجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية، مشيرا إلى أن المناقشات تمت خلال الجولة الأولى من المفاوضات في الفترة من 6 إلى 8 مارس.

ويقول التقرير: "خلال الجولة، ناقش الطرفان الجزء التنظيمي من الاتفاقية المستقبلية، وحددا المعايير الرئيسية لتحرير وصول الأطراف إلى أسواق بعضهم البعض".

كما أشار ميخائيل شيريكاييف، نائب مدير إدارة السياسة التجارية للجماعة الاقتصادية الأوروبية، إلى أن فرق التفاوض ستسعى جاهدة لاستكمال المناقشات الموضوعية لنص الاتفاقية بحلول نهاية عام 2023.

وقال في بيان: "تماشيا مع التركيز على إجراء العملية في وضع المسار السريع الذي أشارت إليه سابقا قيادة بلداننا، فإن فرق التفاوض ستسعى جاهدة لاستكمال المناقشات الجوهرية لنص الاتفاقية بحلول نهاية هذا العام".

وأعلن وزير التجارة في المجموعة الاقتصادية الأوروبية، أندريه سلبنيف، بدء الجولة الأولى من المفاوضات بشأن اتفاقية منطقة تجارة حرة يوم الاثنين.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا، أن أول مفاوضات شاملة حول منطقة تجارة حرة بين دول الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي والإمارات العربية المتحدة، ستعقد في أوائل مارس في دبي.

وتم الإعلان عن هذه المعلومات عقب اجتماع رئيس الدائرة الروسية مكسيم ريشيتنيكوف، مع سفير الدولة لدى روسيا محمد الجابر بشأن تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري.

المصدر: تاس