بكين ترد على الانتقادات لوثيقتها بشأن التسوية الأوكرانية

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين أن انتقاد الوثيقة الصينية بشأن التسوية السياسية لأزمة أوكرانيا يمثل محاولة غير مبررة "لتشويه سمعة الصين".

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وقال المتحدث اليوم الجمعة ردا على طلب التعليق على الانتقادات الموجهة للوثيقة الصينية، لا سيما مزاعم أن بنودها "لا تحتوي على أي شيء جديد": "أعتقد أن هؤلاء الناس يعبرون عن وجهة نظر لا تستند إلى حقائق. إنهم يفترون على الصين".

وأضاف أن انتقاد المفهوم الصيني أسهل بكثير من "التفكير في ما فعلوه هم أنفسهم لحل الأزمة سياسيا". كما أشار وانغ إلى ضرورة التمييز بين من "يساهم بشكل حقيقي في البحث عن حل سلمي" ومن "يساهم في زيادة التوتر والتصعيد".

ونشرت الخارجية الصينية، في وقت سابق اليوم الجمعة، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت.

وشددت الوثيقة على عدد من المبادئ، منها ضرورة التخلي عن عقلية الحرب الباردة، وعدم جواز تحقيق أمن دولة ما على حساب أمن الدول الأخرى، وضمان الأمن الإقليمي من خلال تعزيز أو حتى توسيع الكتل العسكرية، مؤكدة أنه ينبغي أخذ المصالح والهواجس الأمنية المشروعة لجميع الدول على محمل الجد ونبذ ازدواجية المعايير.

المصدر: "تاس"