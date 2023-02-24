الصين تنشر اقتراحا مؤلفا من 12 بندا لتسوية الأزمة الأوكرانية

أكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم الجمعة على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

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وجاء في بيان للوزارة حول تسوية الأزمة في أوكرانيا: "في الحروب والنزاعات لا يوجد منتصر، يجب على جميع الأطراف الحفاظ على العقلانية وضبط النفس، وعدم صب الزيت على النار.. وتجنب تأجيج النيران وتفاقم التوترات ومنع الأزمة من التدهور أكثر من ذلك أو الخروج عن السيطرة، ودعم روسيا وأوكرانيا للتحرك في نفس الاتجاه واستئناف الحوار المباشر بينهما في أسرع وقت ممكن".

وأشارت إلى ضرورة "المساهمة باستمرار في تهدئة الوضع ونزع فتيله، والتوصل في النهاية إلى وقف كامل لإطلاق النار".

جاء ذلك في اقتراح من 12 بندا أعلنته وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة، قالت فيه إن "الحوار والتفاوض هما السبيلان الوحيدان الناجحان لحل الصراع".

يتبع...