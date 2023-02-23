واشنطن: ننتظر تفاصيل خطة السلام الصينية حول أوكرانيا

أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، أن الولايات المتحدة تتوقع أن تنشر الصين تفاصيل خطتها لتسوية الأزمة في أوكرانيا يوم الجمعة.

وقالت نولاند: "بالنسبة لخطة السلام، فنحن نتطلع إلى سماع ما تستعد الصين لاقتراحه بشأن هذه القضية. ومن المتوقع أن يحدث هذا غدا".

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وأشارت إلى أنه بالنسبة لواشنطن، فإن أهم شيء هو أن تكون اتفاقية السلام المستقبلية "عادلة وطويلة الأمد"، و"لا يمكن أن تكون مجرد وقف إطلاق نار تافه".

وأعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية الصينية، وانغ يي، في وقت سابق عن خطط بكين لتطوير وثيقة تحدد وجهة نظرها بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، وشدد الدبلوماسي على أن النص سيتضمن مقترحات قدمها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

المصدر: نوفوستي