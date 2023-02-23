زيلينسكي يعلق على خطة السلام الصينية

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه على علم بـ"خطة السلام" الصينية، مشيرا إلى أنه "لم يطلع بعد على وثيقة محددة، وأنه من السابق لأوانه تحليل هذه المبادرة بعد".

وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز: "حديث الصين عن هذا هي بعض الخطوات الأولى، وهي جيدة للغاية"، مؤكدا أن "كييف لن تستخلص أي استنتاجات إلا بعد أن ترى "تفاصيل محددة".

وأكد أنه أرسل "إشارة على مستوى الدبلوماسيين أننا نود أن نلتقي بالصين، فهذا في مصلحة أوكرانيا".

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وأعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية الصينية، وانغ يي، في وقت سابق عن خطط بكين لتطوير وثيقة تحدد وجهة نظرها بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، وشدد الدبلوماسي على أن النص سيتضمن مقترحات قدمها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

المصدر: نوفوستي