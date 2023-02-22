ريابكوف: محاولة إدراج القدرات النووية لبريطانيا وفرنسا في معاهدة ستارت "غير ممكنة"

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إنه لن يكون من الممكن إدراج الإمكانات النووية لبريطانيا وفرنسا في معاهدة "ستارت".

وأضاف ريابكوف في اجتماع مشترك للجان مجلس الاتحاد للشؤون الدولية والدفاع والأمن:"حاليا، المعاهدة التي علقنا مشاركتنا فيها لن تكون قادرة على إدراج القدرات النووية لبريطانيا وفرنسا من أي وجهة نظر. سيؤدي هذا إلى تغيير جوهر الاتفاقية".

ولفت ريابكوف إلى أن "موسكو صرحت على مدار السنوات القليلة الماضية أنه من الضروري والحاجة إلى مراعاة وإدخال القدرات النووية النووية للندن وباريس و بمرور الوقت انتقال الاتفاقية إلى أسس متعددة الأطراف.. لم نشهد أبدا استعدادا من جانب لندن وباريس لمثل هذا الأمر على الإطلاق".

وأضاف ريابكوف أن "الأمريكيين، حتى في مرحلة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وعقب فترته وبإصرار شديد، أثاروا بحدة تصريحات حول ضرورة انضمام الصين حول هذا الأمر.. كل هذا يشكل صورة متناقضة إلى حد ما. أما الآن يمكن القول إن الأمر أصبح جليا وواضحا (مساعي الغرب)".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء أمام الجمعية الفيدرالية، تعليق روسيا مشاركتها في المعاهدة الروسية الأمريكية لخفض الأسلحة الاستراتيجية.

(رغم أن هناك تسع دول لديها أسلحة نووية، فإن هناك خمس دول تمتلك هذا السلاح النووي بشكل شرعي هي: أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين).

المصدر: نوفوستي