المفوضية الأوروبية تدرس مكونات المسيرات الروسية لفرض عقوبات ومنع استيراد قطع غياراتها

قالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين إن دول الاتحاد الأوروبي تعاين المسيرات التي تم إسقاطها في أوكرانيا من أجل فرض عقوبات على مكوناتها إذا تم توفيرها من الدول الأخرى.

وأضافت فون دير لاين: "عندما يسقط الأوكرانيون طائرة بدون طيار، فإننا نحلل بالتفصيل مكوناتها، وما إذا كانت هناك قطع غيار تم استلامها من الاتحاد الأوروبي بحيث يتم حظر عمليات التسليم على الفور".

وردا على سؤال حول إعداد الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي ستشمل توسيع القائمة السوداء و"القيود التجارية بنحو 10 مليارات يورو" ، قالت إن "الاتحاد الأوروبي الآن "في المرحلة التحضيرية.. لذا لا يمكنني قول أي شيء بعد في القوائم السوداء. أما بالنسبة للإجراءات التجارية البالغة 10 مليارات يورو، فيجب أن تستهدف هذه السلع التي يكاد يكون من المستحيل استبدالها والحصول عليها من أي مكان آخر بخلاف الاتحاد الأوروبي. نحن نحاول البحث بعمق قدر الإمكان في الآلة العسكرية الروسية لتحديد التقنيات أو المكونات التي يستخدمها المجمع الصناعي العسكري، الذي نحن مورد فريد له من أجل حظرها".

وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في القمة الأخيرة قضايا زيادة القدرة التنافسية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي ومواجهة الهجرة، لكن النقاش حول هذه الموضوعات انتهى دون أي نتائج عملية. وانتهت القمة التي استمرت يومين في ليلة 10 فبراير قبل الموعد المحدد لها.

المصدر: تاس