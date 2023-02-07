الولايات المتحدة تبيع راجمات صواريخ هيمارس لبولندا بقيمة 10 مليارات دولار 

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء الموافقة على بيع 18 راجمة صواريخ دقيقة من طراز "هيمارس" بقيمة 10 مليارات دولار وذخيرة ومعدات أخرى لبولندا العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وفي بيان لها، قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي: "عملية البيع المقترحة ستحسّن أوضاع بولندا العسكرية المتمثلة في تحديث القدرة مع زيادة تعزيز التشغيل البيني مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين".

وكان وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، قد صرح بأن جيش بلاده نشر أنظمة Patriot للدفاع الجوي المضادة للصواريخ، في مطار Bemowo في العاصمة وارسو، بهدف التدرب على استخدامها.

وكتب بلاشتشاك، في تغريدة عبر "تويتر": " تم نقل أنظمة Patriot المضادة للطائرات، من بلدة Sochaczew، إلى مطار Bemowo في العاصمة وارسو، لتدريب جنود اللواء الثالث للدفاعات البولندية الجوية على استخدامها".

وفي نوفمبر 2022، أشار رئيس أركان الجيش البيلاروسي، فاليري غنيلوزوب، إلى تسارع وتيرة توجه بولندا نحو العسكرة، ونشر التشكيلات العسكرية على حدودها الشرقية.

ووفقا لغنيلوزوب، فإن ذلك يشير إلى النوايا العدائية التي تستعد لها أوروبا الشرقية، ما يشكل تهديدا مباشرا، لأمن روسيا وبيلاروس.

المصدر: نوفوستي + "فرانس برس"