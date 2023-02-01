بولندا مستعدة لإرسال دبابات محلية وسوفيتية إلى أوكرانيا وتسعى لصياغة ضمانات أمنية لها بقمة الناتو

قال رئيس بولندا أنجي دودا، في حديث له في ريغا اليوم الأربعاء، إن بلاده تستطيع إرسال دبابات إضافية لأوكرانيا، بما في ذلك "تي-72" السوفيتية و PT-91 Twardy محلية الصنع.

وذكر دودا أن بلاده قررت في وقت سابق إرسال سرية من دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا تصل إلى 14 قطعة.

وأضاف: "لا تزال لدينا دبابات من مخزونات ما بعد الاتحاد السوفياتي، حديثة إلى حد ما. هناك دبابات من طراز تي-72 من النسخة المحدثة وكذلك من طراز PT-91 Twardy. هذه أسلحة جيدة تعمل بشكل جيد، لذلك نحن مستعدون لمساعدة أوكرانيا بهذه الطريقة أيضا".

ونوه رئيس بولندا بأن بلاده قدمت حتى الآن الكثير من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وقال: "لقد أرسلنا إلى أوكرانيا أكثر من 240 دبابة، وأكثر من 100 عربة مدرعة، وعشرات الآلاف من البنادق الرشاشة، وكمية ضخمة من الذخيرة، وكذلك أنظمة الدفاع الجوي المحمولة من Piorun، ومدافع Krab الحديثة ذاتية الدفع".

وشدد دودا على أن بولندا تؤيد وضع ضمانات أمنية لأوكرانيا مع حلول قمة الناتو، التي ستعقد في يوليو في فيلنيوس.

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وقال: "قبل القمة في فيلنيوس، نريد صياغة اتفاق مع حلفائنا بشأن تزويد أوكرانيا بنوع من الضمانات الأمنية من جانب الناتو، أي اتخاذ خطوة نحو تعزيز أمن أوكرانيا في المستقبل".

وأعرب رئيس بولندا عن أمله في انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي في المستقبل.

المصدر: تاس