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وزير الدفاع البولندي: نبحث تشكيل تحالف لتزويد أوكرانيا بالدبابات

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وزير الدفاع البولندي: نبحث تشكيل تحالف لتزويد أوكرانيا بالدبابات
AP Michael Sohn, File
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أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك عن مبادرة لتشكيل تحالف دولي لتزويد أوكرانيا بالدبابات.

وكتب بلاشاك على "تويتر"، يوم الجمعة: "بمبادرتي، ندرس ضمن مجموعة من الدول التي تمتلك دبابات من نوع Leopard 2A4، تشكيل تحالف للدول المانحة لتزويد أوكرانيا بالدبابات الحديثة".

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وفي وقت سابق أعلنت بولندا عن خططها لتقديم 14 دبابة ألمانية الصنع من طراز "ليوبارد 2" و60 دبابة بولندية من نوع "بي تي 91 تفاردي" للجيش الأوكرانية.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان ألمانيا عن قرارها تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" والسماح للدول الأخرى بتقديم الدبابات الألمانية الصنع لكييف.

وقد أعربت النرويج وفنلندا وهولندا وكندا وإسبانيا والبرتغال بإرسال الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا، فيما أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم دبابات "أبرامز" وبريطانيا عن دبابات "تشالنجر 2".

المصدر: نوفوستي

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