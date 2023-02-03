الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقيّم وضع محطة زابوروجيه النووية والمفاوضات جارية مع طرفي النزاع

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن حالة مفاعلات محطة زابوروجيه النووية، لا تزال كما هي، وأن وتيرة المشاورات بين روسيا وأوكرانيا بشأن إنشاء منطقة أمنية حول المحطة غير مشجعة.

ووفقا لما ورد في بيان على موقع الوكالة: "تظل الحالة التشغيلية لمفاعلات زابوروجيه كما كانت في الأسابيع السابقة، أي أربع وحدات في وضع الإغلاق البارد، واثنتان في وضع الإغلاق الساخن لتزويد البخار والحرارة للمحطة ومدينة إنيرغودار القريبة.. المحطة أيضا تواصل تلقي الكهرباء اللازمة لوظائف الأمان والحماية النووية الأساسية من آخر خط نقل خارجي رئيسي يعمل بجهد 750 كيلوفولت، مع توفر خط احتياطي واحد بجهد 330 كيلوفولت".

كما لفتت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الانتباه بقلق، إلى انخفاض منسوب المياه في خزان كاخوفكا، حيث تدخل المياه إلى البركة لتبريد مفاعلات المحطة النووية في زابوروجيه.

وفيما يتعلق بالمشاورات مع روسيا وأوكرانيا، حول إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيه النووية، قال رئيس الوكالة، رافائيل غروسي، إنها المفاوضات جارية، وإن الأطراف قد أحرزت "بعض التقدم"، لكن الوتيرة ما زالت غير مرضية.

المصدر: نوفوستي