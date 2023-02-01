الجيش الروسي على بعد خطوة من إحكام الطوق على أرتيوموفسك

صرح مساعد القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين بأن الجيش الروسي هاجم قوافل للقوات المسلحة الأوكرانية على الطريق السريع المؤدي إلى أرتيوموفسك من مدينة تشاسوف يار.

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جاء ذلك فيما ذكره غاغين على الهواء مباشرة لقناة "روسيا 24"، الذي تابع بأن الطريق من تشاسوف يار إلى أرتيوموفسك (باخموت) هو "الطريق الوحيد المتبقي الذي لا يزال بإمكان كييف على طوله تزويد مجموعتها في أرتيوموفسك، حيث تغلق قواتنا الآن الحلقة حول المدينة، فيما تدور معارك للسيطرة على طريق تشاسوف يار أرتيوموفسك".

وأوضح غاغين بأن "جزءا من هذا الطريق تحت السيطرة الروسية، وتم قصف هذه القوافل العسكرية الأوكرانية التي كانت تحمل الإمدادات. أعتقد أنه لم يتبق سوى القليل من الوقت قبل أن نسمع عن السيطرة على كامل الطريق من قبل القوات الروسية وتحرير أرتيوموفسك نفسها".

وشدد غاغين على أن الوضع في المدينة صعب، حيث "تفقد القوات المسلحة الأوكرانية يوميا مئات المقاتلين".

وتقع أرتيوموفسك (باخموت) في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا، وتعد المدينة مركز نقل مهم لإمداد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، فيما تقع تشاسوف يار على بعد 15 كيلومتر غرب أرتيوموفسك.

المصدر: نوفوستي