أعلن القائم بأعمال رئيس منطقة خيرسون فلاديمير سالدو أن العسكريين الأوكرانيين الموجودين في أراضي المنطقة ينتقلون بانتظام إلى الجانب الروسي.

إقرأ المزيد

وقال سالدو في حديث لوكالة "نفووستي": "يحدث ذلك بانتظام، غير أنه لا يحمل طابعا جماعيا. إننا كالعادة لا نستعجل في نشر المعلومات بشأن انتقال العسكريين الأوكرانيين إلى جانبنا، إذ يوجد لديهم أقرباء يمكن أن يتعرضوا للقمع من جانب نظام كييف".

وأضاف أن نظام التجنيد في الجيش الأوكراني تم تنظيمه بشكل صارم حيث لا توجد طريقة أخرى لتفسير كيف ينجح نظام كييف في رمي آلاف الرجال المجندين قسرا إلى الجبهة.

وأصبحت منطقة خيرسون روسية في 30 سبتمبر 2022 اعتمادا على نتائج الاستفتاء العام. ولا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويواصل قصف أراضي المنطقة. وتسيطر روسيا حاليا على 75% من أراضي منطقة خيرسون، في حين تسيطر القوات الأوكرانية على جزئها الواقع على الشاطئ الأيمن لنهر دنيبر بما في ذلك مدينة خيرسون.

المصدر: نوفوستي