أعلن فلاديمير فاسيلينكو، المتحدث باسم القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، أن القوات الروسية أحبطت محاولة قوات كييف عبور نهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.

وقال فاسيلينكو: "حاولت القوات الأوكرانية اليوم مجددا عبور نهر دنيبر في مقاطعة خيرسون لخلق موطئ قدم لها على الضفة اليسرى وتم إحباطها ولم تنجح محاولة العدو".

وأعلنت وزارة الداخلية في مقاطعة خيرسون في وقت سابق العثور على أسلحة ووثائق عسكرية أوكرانية وشارات نازية لكتيبة "القطاع الأيمن"، تركتها قوات كييف في بلدة أليوشكي في المقاطعة الروسية الجديدة.

المصدر: نوفوستي