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أوكرانيا: الاتصال بروسيا سبب للسجن

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أوكرانيا: الاتصال بروسيا سبب للسجن
Globallookpress Diego HerreraKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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في مناطق خاركوف التي تحتلها القوات المسلحة الأوكرانية قد يتعرض السكان للسجن بسبب اتصالهم بروسيا.

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جاء ذلك وفق ما ذكره رئيس الإدارة العسكرية المدنية في المنطقة فيتالي غانتشيف، الذي تابع بأن هناك أيضا حالات دمرت فيها السلطات والجيش الأوكراني ممتلكات المواطنين المشتبه في صلتهم بروسيا.

وأكد غانتشيف أن المواطنين لا يتصلون بالسلطة كهيئة إدارية، ولكنهم "تحت احتلال النازيين الأوكرانيين. وإذا ما قام المواطن بالاتصال بأقاربه أو أهله في روسيا، فإن التعرض للسجن في قبو أمر مضمون، فيما يتعرض بعض الناس للضرب، وأحيانا في الأماكن العامة".

وشدد غانتشيف على أن الإدارة العسكرية المدنية تحافظ على الاتصال مع الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية وقال: "نرسل كل أسبوع تقريبا مساعدات إنسانية إلى هناك، وفي الوقت الحالي، وبدعم من حزب روسيا الموحدة، تم تسليمنا مناهج تعليمية ومواد قرطاسية للأطفال حتى يتمكنوا من الدراسة".

المصدر: تاس

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