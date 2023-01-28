أوكرانيا.. اعتقال 3 متهربين من التجنيد على الحدود الهنغارية تظاهر أحدهم بأنه امرأة (صور)

اعتقل حرس الحدود الأوكراني، 3 رجال تهربوا من الخدمة العسكرية، على الحدود مع هنغاريا، تظاهر أحدهم بأنه امرأة.

وأفادت دائرة الحدود الأوكرانية، عبر "تلغرام"، بأن حرس الحدود من طواقم مفرزة موكاتشيفو، في قرية فيلوك في منطقة ترانسكارباثيا بأوكرانيا، اعتقلوا 3 رجال على الحدود الأوكرانية مع هنغاريا، خلال محاولتهم عبور الحدود بشكل غير قانوني.

وأوضحت الدائرة، أن الرجال أوكرانيو الجنسية، وهم ملزمون بالخدمة العسكرية، وأنهم حاولوا مغادرة أوكرانيا لتجنب التعبئة العسكرية، وتم فتح قضية جنائية بحقهم، ومن ثم سيتولى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري التعامل معهم.

وأضافت الدائرة، أن الرجال الـ 3 بانتظار مقابلة موظفي مركز التوظيف الإقليمي.

المصدر: نوفوستي + RT