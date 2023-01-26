موسكو تشكك في مصداقية دعوة واشنطن للتفاوض بشأن أوكرانيا

شكك قسطنطين غفريلوف، رئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا حول الأمن والتسلح، في مصداقية دعوة نائبة وزير الخارجية الأمريكي فكتوريا نولاند للتفاوض والتسوية في أوكرانيا.

وكانت نائبة وزير الخاريجة الخارجية فكتوريا نولاند قد أعلنت الاستعداد لتخفيف العقوبات ضد روسيا مقابل إجراء مفاوضات جادة وانسحاب القوات من أوكرانيا. وفقا لها وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكين يوافقها هذا الموقف.

وعلق غافريلوف خلال مشاركته في برنامج حواري على الهواء: "من الصعب تصديق جدية هذه الدعوات الآن. فهم من ناحية يقولون "نحن مستعدون للتفاوض" ومن ناحية أخرى يرسلون دبابات ابرامز إلى أوكرانيا، لتشجيع الألمان على القيام بخطوة مماثلة.

وأضاف: هذه الألاعيب لا يمكن أن تمر على بلدنا. موقفنا واضح وقد عبر عنه قادتنا، الرئيس فلاديمير بوتين، وزير الخارجية سيرجي لافروف، بأننا مستعدون لإجراء مفاوضات جادة دون ألاعيب صبيانية.

وتابع: "أنا متواجد هنا في فيينا، لم ألحظ أية إشارات كتلك التي أرسلتها نولاند للتو.. هنا لا أرى أن الأمريكيين أو الغربيين يعطون إشارات بأنهم مستعدون للتفاوض".

يشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت، أمس الاربعاء، استعدادها لتزويد اوكرانيا بــ 31 دبابة أبرامز.

المصدر: ريا نوفوستي