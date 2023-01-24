الخارجية البريطانية تؤكد مقتل اثنين من مواطنيها في منطقة دونباس

أكدت الخارجية البريطانية مقتل مواطنين بريطانيين اثنين بالقرب من مدينة سوليدار في منطقة دونباس بعدما فقدت الاتصال بهما.

وقالت الخارجية البريطانية، يوم الثلاثاء، إن البريطانيين كريستوفر بيري وأندرو باغشو قتلا "أثناء القيام بعملية إنسانية لإجلاء المدنيين من سوليدار بشرق أوكرانيا".

إقرأ المزيد

وكانت الشرطة الأوكرانية قد ذكرت في وقت سابق عن فقدان الاتصال ببيري وباغشو بعد مغادرتهما مدينة كراماتورسك وتوجههما إلى سوليدار يوم 6 يناير.

وفي 11 يناير نشرت شركة "كونكورد" الروسية التابعة لرجل الأعمال وأحد مؤسسي شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، معلومات عن العثور على جثة أحد البريطانيين الاثنين.

المصدر: تاس