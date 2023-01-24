في أقل من 24 ساعة .. 3 استقالات في إدارة زيلينسكي

تتوالى الاستقالات في القايدة الأوكرانية، ففي أقل من 24 ساعة استقال ثلاث مسؤولين في نظام كييف وإدارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

حيث قدم نائب وزير الدفاع الأوكراني فياتشيسلاف شابوفالوف، استقالته، اليوم الثلاثاء والذي كان مسؤولا عن الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية بعد فضيحة تضخم أسعار شراء المواد الغذائية للوحدات العسكرية الأوكرانية.

وقبل ساعات أقال زيلينسكي، كيريلو تيموشينكو من منصب نائب رئيس مكتبه، دون توضيح الأسباب.

إلا أن وسائل إعلام أوكرانية ذكرت في تقارير نشرتها سابقا تفيد بأن تيموشينكو يستخدم سيارة دفع رباعي في رحلات عمل تبرعت بها شركة جنرال موتورز الأمريكية للاحتياجات الإنسانية، كما ذكرت أنه يقطن في قرية النخبة بالقرب من كييف، والتي أطلق عليها في المنشور "المنطقة الرئيسية لأصحاب الملايين الأوكرانيين".

هذا ولم تمض ساعات حتى استقال أوليكسي سيمونينكو من منصب نائب المدعي العام، وأكد مكتب المدعي العام لأوكرانيا المعلومات المتعلقة بإقالة سيمونينكو من منصبه بناء على طلبه، لتكون الاستقالة الثالثة خلال اليوم.

يذكر أن مستشار رئيس الديوان الرئاسي الأوكراني أليكسي أريستوفيتش قدم استقالته قبل أيام بعد أن تعرض لحملة انتقادات لتصريحه بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية تسببت بانفجار مبنى سكني في دنيبروبيتروفسك.

المصدر: RT