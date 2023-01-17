استقالة مستشار مكتب زيلينسكي بعد "فضيحة" اعترافه بتسبب صاروخ أوكراني بحادث دنيبروبيتروفسك

قدم أليكسي أريستوفيتش مستشار رئيس الديوان الرئاسي الأوكراني استقالته بعد أن تعرض لحملة انتقادات لتصريحه بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية تسببت بانفجار مبنى سكني في دنيبروبيتروفسك.

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جاء ذلك بعد تراجع أريستوفيتش عن قوله إن الصاروخ الذي سقط السبت على مبنى متعدد الطوابق في مدينة دنيبروبيتروفسك تم إسقاطه بمنظومة الدفاع الجوي الأوكراني.

وكتب عبر "تلغرام" صباح اليوم الثلاثاء: "لقد ارتكبت خطأ فادحا على الهواء. لا يهم سبب سماع الجمهور لها، لكن من الآن فصاعدا سأكون أكثر حذرا ودقة في التعاطي مع المعلومات التي أتحدث عنها. أعتذر بصدق للضحايا وذويهم، ولسكان دنيبر (التسمية الأوكرانية لدنيبروبيتروفسك)"

وبعد ذلك بقليل أضاف في منشور آخر: "كتبت خطاب استقالة. أريد أن أقدم مثالا على السلوك المتحضر – (ارتكاب) خطأ جسيم يستدعى الاستقالة".

وفي وقت سابق وجه عمدة دنيبروبيتروفسك انتقادات شديدة اللهجة إلى أريستوفيتش لتشكيكه في رواية السلطات الأوكرانية التي ادعت استهداف المبنى بصاروخ روسي، ودعا المخابرات ومكتب مكافحة التجسس لإبداء "رد لازم" على تصريحاته، بينما بدأ مجلس الرادا (البرلمان) الأوكراني بجمع التواقيع لإقالة أريستوفيتش.

أمس الاثنين أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في معرض تعليقه على محاولات كييف تحميل روسيا مسؤولية تدمير مبنى سكني في دنيبروبتروفسك، أن القوات الروسية لا تستهدف المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية في أوكرانيا.

المصدر: RT