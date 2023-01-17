دعوات في برلمان أوكرانيا لإقالة مستشار بمكتب زيلينسكي بعد تصريحه حول حادث دنيبربيتروفسك

بدأ مجلس الرادا (البرلمان) الأوكراني بجمع التواقيع لإقالة أليكسي أريستوفيتش مستشار رئيس الديوان الرئاسي بعد تصريحه حول سبب انهيار جزء من مبنى سكني في مدينة دنيبروبيتروفسك قبل أيام.

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وكتب النائب الأوكراني أليكسي غونشارينكو عبر "تلغرام" مساء الاثنين: "حان الوقت لإقالة أريستوفيتش! أنا وعدد من النواب الآخرين، نجمع التوقيعات للمطالبة بإقالة المستشار المثير للفضائح بمكتب رئيس الديوان الرئاسي".

وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية السبت الماضي أن جزءا من مبنى سكني انهار في دنيبروبيتروفسك، وقال أريستوفيتش على الهواء في إحدى قنوات يوتيوب، إن الحادث نجم عن انفجار صاروخ أسقطته الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وكان عمدة دنيبروبيتروفسك وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى أريستوفيتش لتشكيكه في رواية السلطات الأوكرانية التي ادعت استهداف المبنى بصاروخ روسي، ودعا المخابرات ومكتب مكافحة التجسس لإبداء "رد لازم" على تصريحاته.

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وفي وقت لاحق تراجع أريستوفيتش عن كلامه، قائلا إنه ارتكب "خطأ".

أمس الاثنين أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في معرض تعليقه على محاولات كييف تحميل روسيا مسؤولية تدمير مبنى سكني في دنيبروبتروفسك، أن القوات الروسية لا تستهدف المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية في أوكرانيا.

المصدر: RT