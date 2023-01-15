موسكو: كييف تتهم مستشار الرئيس الأوكراني بالعمالة لروسيا لأنه أقرّ بالحقيقة

أكدت الخارجية الروسية أنه لا يمكن اعتبار مستشار الرئيس الأوكراني "عميلا للكرملين"، لأنه أقرّ بالحقيقة حول أن الصاروخ الذي ضرب مبنى سكنيا في مدينة دنيبروبيتروفسك كان أوكرانيّا.

وأشارت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى وجود اقتراحات في أوكرانيا لإعلان أليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني عميلا للكرملين بسبب تصريحاته حول سقوط الصاروخ.

وقالت زاخاروفا ساخرة: "لا هذا لن يحدث، إنه وجه نظام كييف. زيلينسكي الأنف وأريستوفيتش الوجه".

وطالب عمدة مدينة دنيبروبيتروفسك، بوريس فيلاتوف، الجهات الأمنية بالتحقيق مع أريستوفيتش بعد أن قال إن المبنى السكني في مدينة دنيبروبيتروفسك قد دُمر بسبب صاروخ أطلقته منظومة الدفاع الجوي الأوكراني.

المصدر: RT