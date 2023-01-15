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عمدة مدينة أوكرانية يوجه شتائم لمستشار زيلينسكي بعد كلامه عن أعمال الدفاع الجوي الأوكراني

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عمدة مدينة أوكرانية يوجه شتائم لمستشار زيلينسكي بعد كلامه عن أعمال الدفاع الجوي الأوكراني
Globallookpress
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وجه عمدة دنيبروبيتروفسك بوريس فيلاتوف، الإهانة والشتائم لمستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا أليكسي أريستوفيتش بعد كلمات الأخير حول أسباب انهيار مدخل مبنى سكني في المدينة.

وقال فيلاتوف: "لقد قلت منذ اليوم الأول للحرب، إن أريستوفيتش حيوان مفعم بالنرجسية وهو عبارة عن فوهة قمامة لا أكثر".

وشدد فيلاتوف على أنه يوجد أحد ما في مكتب زيلينسكي، يراهن على أريستوفيتش.

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وأكد فيلاتوف على ضرورة ظهور رد الفعل اللازم من جانب المخابرات ومكتب مكافحة التجسس على مثل هذه التصريحات.

في وقت سابق، قال أريستوفيتش إن الصاروخ الذي سقط على مدخل مبنى متعدد الطوابق في مدينة دنيبروبيتروفسك تم إسقاطه بمنظومة الدفاع الجوي الأوكراني.

وأضاف المستشار في حديث تلفزيوني: "تم اعتراض الصاروخ فسقط على مدخل المبنى. انفجر الصاروخ عند سقوطه".

المصدر: نوفوستي

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