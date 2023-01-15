مستشار زيلينسكي يعترف بأن المبنى في دنيبر تضرر نتيجة تصرف الدفاع الجوي الأوكراني

قال أليكسي أريستوفيتش مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، إن الصاروخ الذي سقط على مدخل مبنى متعدد الطوابق في مدينة دنيبر تم إسقاطه من بمنظومة الدفاع الجوي الأوكراني.

وأضاف المستشار في حديث تلفزيوني: "تم اعتراض الصاروخ فسقط على مدخل المبنى. انفجر الصاروخ عند سقوطه".

بعد ظهر يوم 14 يناير، أثناء قصف الجيش الروسي الدوري لأوكرانيا، سقط أحد الصواريخ على مبنى سكني من تسعة طوابق في نهر الدنيبر، مما أدى إلى انهيار أحد أجزائه بالكامل.

وبدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، واستهدفت الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي