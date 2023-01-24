استقالة نائب وزير الدفاع الأوكراني بعد فضيحة فساد تتعلق بالمواد الغذائية

قدم نائب وزير الدفاع الأوكراني، فياتشيسلاف شابوفالوف، استقالته عقب فضيحة فساد تتعلق بشراء المواد التموينية للقوات الأوكرانية.

وأفادت وزارة الدفاع الأوكرانية، بأن شابوفالوف، الذي تولى منصب مسؤول الخدمات اللوجستية للقوات الأوكرانية، قدم استقالته عقب تورطه في قضايا فساد تتلق بالمواد التموينية، للجيش الأوكراني.

وأوضح شابوفالوف، سبب استقالته، بدعوى أنه لا يرغب بتشكل ضرر للقوات المسلحة الأوكرانية، نتيجة الإشاعات التي انتشرت بخصوص فضيحة الفساد المتعلقة بالمنتجات الغذائية.

ومن جانبها وصفت وزارة الدفاع الأوكرانية، الاتهامات التي وجهت إلى شابوفالوف، بـ "الادعاءات الكاذبة"، وأكدت أن قرار إقالة شابوفالوف، يأتي في سياق الحفاظ على ثقة الجمهور الدولي، والشركاء الغربيين، وضمان الموضوعية ونزاهة التحقيقات في القضية.

وأشارت وسائل الإعلام الأوكرانية، في وقت سابق، إلى أن المنتجات التي تشتريها وزارة الدفاع الأوكرانية، لقواتها أعلى بضعفين أو ثلاثة، من تكلفة شرائها في متاجر البيع بالتجزئة في كييف.

وأوضحت وسائل الإعلام الأوكرانية، أن الصفقة التي أبرمها قسم الخدمات التموينية للوحدات العسكرية الأوكرانية المتمركزة في مناطق جيتومير، وكييف، وبولتافا، وسومي، وتشيركاسي، وتشرنيغيف، بداية عام 2023، بلغت قيمتها الـ 13.16 مليار غريفنا "350 مليون دولار".

ومن جانبه نفى وزير الدفاع الأكراني، أليكسي ريزنيكوف، يوم الاثنين، الفضيحة التي شاعت حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية للقوات الأوكرانية، ووصفها بـ البروباغاندا الإعلامية، وبررها بـ "الخطأ المهني" في عمليات الشراء.

المصدر: نوفوستي