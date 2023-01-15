سياسي بريطاني: قرار سوناك إمداد قوات كييف بدبابات Challenger 2 خطأ كبير

أكد رئيس حزب "التراث" البريطاني، ديفيد كارتن، أن قرار رئيس الوزراء، ريشي سوناك، إمداد قوات كييف بدبابات Challenger 2 خطأ كبير.

وأضاف كارتن عبر "تويتر"، أنه "يتوجب على الحكومة البريطانية محاولة تخفيف حدة الصراع في أوكرانيا، عوضا عن إطالة أمده من خلال دعم النازيين في نظام زيلينسكي الفاسد".

Sunak is wrong to send British tanks to Ukraine.

The UK government should be trying to de-escalate the Ukraine conflict, not prolonging it by supporting the corrupt, Nazi-infested Zelensky regime.https://t.co/QTX6BjudCi — David Kurten (@davidkurten) January 14, 2023

وأفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في وقت سابق، بأن بريطانيا ستزود قوات كييف بـ 14 دبابة من طراز Challenger 2 في الأسابيع المقبلة.

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ومن جهتها أكدت وزارة الخارجية الروسية مرارا، أن تزويد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة لن يحيد روسيا عن تحقيق أهدافها، وسيطيل أمد الصراع، ويتسبب بالمزيد من الضحايا.

المصدر: نوفوستي