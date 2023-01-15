 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: إصابة مواقع أوكرانية هامة بضربة مكثفة أمس وتطوير الهجوم بدونيتسك

سياسي بريطاني: قرار سوناك إمداد قوات كييف بدبابات Challenger 2 خطأ كبير

أخبار العالم

سياسي بريطاني: قرار سوناك إمداد قوات كييف بدبابات Challenger 2 خطأ كبير
AP ria.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uk6e

أكد رئيس حزب "التراث" البريطاني، ديفيد كارتن، أن قرار رئيس الوزراء، ريشي سوناك، إمداد قوات كييف بدبابات Challenger 2 خطأ كبير.

وأضاف كارتن عبر "تويتر"، أنه "يتوجب على الحكومة البريطانية محاولة تخفيف حدة الصراع في أوكرانيا، عوضا عن إطالة أمده من خلال دعم النازيين في نظام زيلينسكي الفاسد".

وأفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في وقت سابق، بأن بريطانيا ستزود قوات كييف بـ 14 دبابة من طراز Challenger 2 في الأسابيع المقبلة.

إقرأ المزيد
بريطانيا تقرر إمداد قوات كييف بـ 4 مروحيات قتالية من طراز Apache
بريطانيا تقرر إمداد قوات كييف بـ 4 مروحيات قتالية من طراز Apache

ومن جهتها أكدت وزارة الخارجية الروسية مرارا، أن تزويد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة لن يحيد روسيا عن تحقيق أهدافها، وسيطيل أمد الصراع، ويتسبب بالمزيد من الضحايا.

 

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا