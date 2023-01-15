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بريطانيا تقرر إمداد قوات كييف بـ 4 مروحيات قتالية من طراز Apache

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بريطانيا تقرر إمداد قوات كييف بـ 4 مروحيات قتالية من طراز Apache
U.S. Department of Defense / ria.ru
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أفادت صحيفة Mirror، بأن بريطانيا قررت تزويد قوات كييف بـ 4 مروحيات قتالية من طراز Apache، وعدد من دبابات Challenger 2.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن أوكرانيا ستستلم دبابات Challenger 2 أولا، أما مروحيات Apache فسيستغرق وصولها إلى كييف بعض الوقت، حيث سيتم تزويد أوكرانيا بـ 4 مروحيات مزودة بصواريخ من طراز Hellfire.

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وأضافت الصحيفة، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أن بريطانيا ستزود قوات كييف بـ 14 دبابة من طراز Challenger 2 في الأسابيع المقبلة.

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ومن جهتها أكدت وزارة الخارجية الروسية مرارا، أن تزويد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة لن يحيد روسيا عن تحقيق أهدافها، وسيطيل أمد الصراع، ويتسبب بالمزيد من الضحايا.

 

المصدر: نوفوستي

 

 

 

 

 

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