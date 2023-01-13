كييف تعلن بدء تسلّمها أسلحة ثقيلة جديدة من الغرب

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، بدء تسلّم كييف أسلحة ثقيلة جديدة من الغرب، مشيرا للحاجة للدبابات، حيث استنفدت كييف الدبابات والمدرعات التي دمرها الجيش الروسي.

وقال يرماك عبر قناة BFMTV الفرنسية: "لا يمكنني كشف كل التفاصيل، لكن بإمكاني أن أخبركم بأننا بدأنا عمليا في تسلم مثل هذه الأسلحة من شركائنا الأوروبيين".

إقرأ المزيد

كما عبّر عن ثقته بأن "عمليات التسليم هذه سوف تستمر"، مشيرا إلى حاجة قوات كييف للدبابات والمدرعات.

المصدر: نوفوستي