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كييف تعلن بدء تسلّمها أسلحة ثقيلة جديدة من الغرب

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كييف تعلن بدء تسلّمها أسلحة ثقيلة جديدة من الغرب
Globallookpress
دبابات أبرامز الامريكية وعربات المشاة القتالية الأمريكية في أحد موانئ هولندا
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، بدء تسلّم كييف أسلحة ثقيلة جديدة من الغرب، مشيرا للحاجة للدبابات، حيث استنفدت كييف الدبابات والمدرعات التي دمرها الجيش الروسي.

وقال يرماك عبر قناة BFMTV الفرنسية: "لا يمكنني كشف كل التفاصيل، لكن بإمكاني أن أخبركم بأننا بدأنا عمليا في تسلم مثل هذه الأسلحة من شركائنا الأوروبيين".

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كما عبّر عن ثقته بأن "عمليات التسليم هذه سوف تستمر"، مشيرا إلى حاجة قوات كييف للدبابات والمدرعات.

المصدر: نوفوستي

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