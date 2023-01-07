ضابط أمريكي متقاعد: روسيا لن تنتظر حتى وصول أسلحة الغرب إلى أوكرانيا

أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، أن روسيا ستكون جاهزة للعمليات العسكرية مع اللحظة التي ستتسلم فيها أوكرانيا الأسلحة الموعودة من جانب الغرب.

وقال ريتر: "من سوء حظ أوكرانيا وبقية الدول الغربية، لا ينبغي على روسيا الانتظار.. فهي ستكون جاهزة للمعركة حتى قبل انتقال أي من الأسلحة الموعودة من مرحلة استعراضها على شاشات الحواسيب في الجلسات إلى مرحلة التنفيذ في أوكرانيا."

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يُشار إلى أن صحيفة Express البريطانية، أكدت قبل أيام أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية، يمثل "اختراقا لدفاعات "الناتو" البحرية، ويمنع الغرب من التمادي في أوكرانيا".

بدوره، أشار مدير معهد دراسات الأزمات مارك ألموند، إلى أن بوتين تمكّن من منع الغرب من "التمادي" في أوكرانيا بمساعدة مثل هذه التكنولوجيا المتقدمة والارتقاء بالنزاع إلى مستوى أعلى.

كما أكد بوتين في وقت سابق أن إطلاق حاملة الصواريخ "الأميرال غورشكوف" حدث هام جدا، حيث تحمل صواريخ لا مثيل لها في العالم وتضمن أمن روسيا لعقود من الزمن.

المصدر: Lenta.ru