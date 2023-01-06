البيت الأبيض يفصح عن تدريبات استخدام "باتريوت" وتسليم عربات "برادلي" لأوكرانيا

كشف البيت الأبيض عن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لنظام كييف والبالغة قيمتها 3 مليارات دولار.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في مؤتمر صحفي دوري اليوم الجمعة، أن الحزمة الجديدة تتضمن 225 مليون دولار "لتعزيز إمكانات أوكرانيا العسكرية على المدى الطويل"، بالإضافة إلى تحديث القوات المسلحة الأوكرانية.

وبخصوص تدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت"، ذكرت جان بيير أن هذه التدريبات لم تبدأ بعد، مبينة أنها سوف تتم في بلد ثالث.

كما أوضحت أن نقل عربات المشاة القتالية الأمريكية "برادلي" إلى أوكرانيا سيستغرق بعض الوقت أيضا، "إلا أن الولايات المتحدة ستحاول تسليمها في أقرب وقت ممكن".

وقالت المسؤولة الأمريكية: "اليوم، ستظهر الولايات المتحدة دعمها المستمر الذي لا يتزعزع لقدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها من خلال الإعلان عن شريحة جديدة تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا."

وأضافت: "سيتم توفير أموال مختلفة بقيمة 2.8 مليار دولار مباشرة من احتياطيات البنتاغون. وستشمل الحزمة، في هذا الخصوص، عربات المشاة القتالية برادلي ومدافع الهاوتزر."

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الحزمة الجديدة 682 مليون دولار لشركاء واشنطن على الجناح الشرقي لحلف الناتو من أجل تزويدهم بالأسلحة.

المصدر: تاس