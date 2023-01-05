بايدن مطالبا بفعل كل شيء ممكن لمساعدة كييف: النزاع في أوكرانيا وصل إلى نقطة حرجة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن النزاع في أوكرانيا وصل إلى "نقطة هامة حرجة"، مشيرا إلى أنه على الغرب فعل كل ما في وسعه لمساعدة كييف.

وقال الرئيس الأمريكي يوم الخميس في البيت الأبيض، أمام الصحفيين: "الحرب في أوكرانيا وصلت إلى نقطة حرجة"، معتبرا أنه "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة الأوكرانيين في مقاومة العدوان الروسي." على حد وصفه؟

وبحسب بايدن، فقد أجرى قبل ساعات قليلة "مناقشة طويلة" مع المستشار الألماني أولاف شولتس حول الوضع في أوكرانيا والتعاون في إطار "التحالفات الغربية في أوروبا".

ووعد بايدن "سنوسع الدعم لأوكرانيا" ، في إشارة إلى المحادثة مع شولتز.

المصدر: تاس