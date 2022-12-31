سياسي أمريكي يدعو لزج أمين عام الناتو في السجن

قال السياسي الأمريكي جيفري يونغ، المرشح لمنصب حاكم ولاية كنتاكي، إن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، يجب أن يحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأضاف السياسي الأمريكي في تغريدة على تويتر: "الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ قاتل الملايين ومجرم حرب، يجب أن يقبع في السجن في لاهاي ويجب أن يحكم عليه بالسجن لمدة 30 عاما دون السماح له بالإفراج المشروط".

في وقت سابق، قال ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية د ب أ، إن الدعم العسكري لأوكرانيا هو "السبيل الوحيد لتحقيق السلام".

بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، باشرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو، بتقديم دعم عسكري ومالي ضخم لسلطات كييف، وتضمن ذلك تزويدها بالأسلحة، التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.

المصدر: نوفوستي