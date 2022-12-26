موسكو تمنح سفيرها لدى برلين صلاحيات إعادة حقوق العقارات الروسية التي بيعت بشكل غير قانوني

منحت الحكومة الروسية الصلاحيات اللازمة للسفير الروسي لدى برلين سيرغي نيتشايف، لإعادة حقوق بيع العقارات الروسية بشكل غير قانوني.

ووفقا لنص الأمر الحكومي: "يتم تكليف السفير والمفوض الروسي لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، نيتشايف بتمثيل مصالح روسيا الاتحادية المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالعقارات التالية الواقعة على أراضي جمهورية ألمانيا الاتحادية".

وبحسب الوثيقة، العقارات هي، أربع قطع أراضي بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 20 ألف متر مربع، والمباني الموجودة عليها في منطقة ليشتنبرغ الإدارية في برلين.

وأضافت الوثيقة، يحق لسفير روسيا "إصدار وقبول أي بيانات تتعلق بتنظيم الالتزامات القانونية وعلاقات الملكية الضرورية و/أو المناسبة لتحقيق أهداف حماية وضمان الاستعادة لحقوق روسيا الاتحادية في الممتلكات العقارية المحددة في الفقرة 1 من هذا الأمر إلى الحد الذي كانت فيه هذه الحقوق موجودة حتى لحظة نزع الملكية غير المشروع حتى 2 سبتمبر 2021، وكذلك لتصحيح محتوى المدخلات في سجلات أراضي ليشتنبرغ ذات الصلة".

وفي مايو، ذكرت صحيفة "دير شبيغل"، أن طبيب أسنان في برلين، باع عقارات تابعة لروسيا الاتحادية باستخدام وثائق مزورة.

وأوقفت السلطات الألمانية الأنشطة غير القانونية عندما حاول بيع مبنى فارغ لشركة "إيروفلوت"، ولفتت السفارة الروسية الانتباه إلى بيع المنشأة وحولت القضية إلى مكتب المدعي العام ووزارة الخارجية الألمانية.

كما أن السفير مخول بطلب "إجراء تصويبات على السجل العقاري لضمان عدم فقدان روسيا ملكيتها مطلقا وإعادة تسجيلها كمالك في السجل العقاري".

المصدر: نوفوستي