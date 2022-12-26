لافروف: سيواجه الغرب قريبا ضعفا في قدرته على " التحكم بالاقتصاد العالمي" وسيكون مجبرا على التفاوض

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الغرب سيشهد قريبا انخفاضا خطيرا في قدرته على "توجيه الاقتصاد العالمي"، وسيكون مجبرا على التفاوض.

جاء ذلك خلال لقاء للوزير مع رؤساء ومديري وسائل الإعلام الروسية، اليوم الاثنين، حيث تابع الوزير بأن الغرب حينها سيتعين عليه التفاوض، بصرف النظر عن رغبته في ذلك من عدمها.

وتابع الوزير بأن ما نراه الآن من محاولات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على جميع الدول لاتخاذ موقف ضد روسيا، والانضمام للعقوبات ضدها، يجسد تنبؤات فرانسيس فوكوياما بـ "نهاية التاريخ" على أرض الواقع.

لكنه عاد وأكد على أن التاريخ لا ينتهي، ولا توجد نهاية للتاريخ، الذي يتجه موضوعيا نحو عالم متعدد الأقطاب.

وشدد لافروف على أن عددا من الدول، بل وعددا من السياسيين، حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، يفهمون ضرورة الحياة جنبا إلى جنب، وبدأت أصواتهم في الظهور.

المصدر: RT