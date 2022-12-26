بلا خبرة .. زيلينسكي يعين اختصاصية جنسية سفيرة فوق العادة في بلغاريا

أعلنت صحيفة "برافدا" الأوكرانية عن تعيين الاختصاصية في علم الجنس وعلم النفس، أوليسيا إيلاشوك، سفيرة لأوكرانيا لدى بلغاريا، دون امتلاكها لأي خبرة دبلوماسية.

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جاء ذلك على موقع صحيفة "برافدا" الأوكرانية على الإنترنت حيث يقول الخبر: " تعيين اختصاصية جنسية بدون خبرة سفيرة لأوكرانيا في بلغاريا"، وقد نشر مرسوم التعيين الموقع من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على موقع زيلينسكي الإلكتروني، بتعيين أوليسيا إيلاشوك سفيرة فوق العادة ومفوضة لدى بلغاريا، في حين أن نص المرسوم لا يذكر مكان العمل السابق لإيلاشوك.

ووفقا لعدد من التقارير الإعلامية الأوكرانية، فقد تخرجت إيلاشوك من جامعة تشيرنوفيتسك ومعهد غيشتالت الأوكراني، فيما تشير شبكات التواصل الاجتماعي إلى كونها أخصائية نفسية إكلينيكية وممارس عام "غيشتالت" واستشارية في علم الجنس، ولا تملك صفحة موثقة.

وكانت الوكالة الحكومية للسينما في أوكرانيا "غوس كينو" قد عينت من قبل يوليا كاجدان، المتخصصة في تدريب الكلاب والتنويم المغناطيسي، ولا خبرة لها في صناعة السينما، لتشغل منصب رئيسة مركز "ألكسندر دوفجينكو" الوطني الحكومي للسينما. ونظرا لإعادة تنظيم الأرشيف السينمائي في كييف، نظم مواطنون أوكرانيون عدة احتجاجات بالقرب من مركز "ألكسندر دوفجينكو"الحكومي. بعد ذلك استقالت كاجدان، موضحة إلى أنها اتخذت هذه الخطوة نظرا لما تعرضت له من "تنمر"، وتهديدات ضدها بحسب زعمها.

المصدر: نوفوستي